«Не нужны»: Силуанов заявил о бесполезности долларов для россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Министр финансов России посоветовал обратить внимание на программу долгосрочных сбережений.

Россиянам не нужны доллары, лучше пользоваться рублями. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью проекту «ТАСС Дети».

«Правильно, и не нужны (доллары — Прим.ред.)», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, россиянам лучше хранить сбережения в облигациях федерального займа. Кроме того, полезным будет вступать в программу долгосрочных сбережений.

«Покупайте облигации национального займа. Надежное, выгодное, доходное вложение», — добавил Силуанов.

К слову, Силуанов отметил, что российская экономика развивается, опережая прогнозы. Текущее положение дел в этой сфере позволяет исполнять все обязательства перед гражданами страны. Речь, в том числе, идет о пособиях и других социальных выплатах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия наращивает расчеты в нацвалютах. Доля рубля в платежах за экспорт с Европой поднялась до 67%. Это исторический максимум. Расчеты растут в нацвалютах с ключевыми партнерами Москвы. Со странами Азии и Африки их доля более 80%.