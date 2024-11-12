Простое наведение: в России разработали мобильный терминал спутниковой связи

Фото, видео: 5-tv.ru

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Устройство способно обеспечить высококачественную передачу данных в любой точке страны.

Российские разработчики представили прототип уникального по размерам и характеристикам мобильного терминала спутниковой связи. Устройство способно обеспечить высококачественную передачу данных в любой точке страны за счет использования орбитальной группировки спутников.

Помимо технических данных, разработка имеет преимущество и в цене. Отечественный терминал в разы дешевле импортных аналогов. Что дает его использование — в репортаже корреспондента «Известий» Эрика Галяутдинова.

Фразу «абонент вне зоны действия сети» коллеги лесника Дмитрия Полетаева слышат чаще, чем его голос. Он каждый день — среди берез. Следит, чтобы незаконной вырубки не было и пожаров не возникало. Правда, без связи справляется с трудом.

«При возникновении лесного пожара, леснику требуется два-три часа в отдельных случаях, чтобы выйти на связь», — объясняет лесник Дмитрий Полетаев.

Карта покрытия связью в России: почти в каждом населенном пункте она есть, но за их пределами — миллионы гектаров, где ее нет.

«Мы можем понимать, где техника находится, мы таким образом и в чрезвычайных ситуациях контролируем, кого нужно спасать. Также боремся с незаконной заготовкой древесины», — говорит заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков.

В России сегодня десятки отраслей, где без должной связи не будет и должного развития, — туризм, речная и морская навигация, нефтегазовая промышленность, исследования Арктики. Российские разработчики нашли способ накрыть «покрывалом связи» всю страну. Разработали и уже презентовали карманную вышку или — официально — мобильный спутниковый терминал.

Его принцип работы довольно прост. Необходимо направить устройство на юг, кстати, где юг, терминал покажет сам. Ну а дальше, как связь налажена, при помощи Wi-Fi к нему можно подключить телефон. И вот у абонента в глухой тайге связь почти как в центре крупного мегаполиса. И, что важно, к терминалу можно подключить не только один телефон, а сразу несколько устройств.

На орбите Земли — тысячи спутников. Разработка корпорации «ГЛОНАСС», по сути, дает постоянный доступ к ним. И в отличие от западных аналогов, российское устройство в разы дешевле.

Раньше за подобный аппарат пользователь платили порядка полумиллиона рублей единовременно. И еще 250 тысяч каждый год за обслуживание. В российской компании отметили: этот терминал будет по карману рядовому туристу. Да и разобраться с ним сможет каждый.

Раньше у таких систем канал связи был размером с иголку, наладить сигнал было довольно сложно. Сейчас «промахнуться» не получится.

«Мы имеем компактный терминал, он абсолютно доступен, удобен в применении для человека, не обладающего специальными знаниями. Помимо того, что он маленький, помещается в рюкзак, весит с аккумуляторной батареей порядка полутора килограммов. Если он питается от сети, то это полкилограмма вес. Его наведение — предельно простое», — говорит генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Конечно, такая технология не сравнится с американским Starlink. Он обеспечивает быстрый интернет в любой точке планеты. Компания Илона Маска работает на низкоорбитальных спутниках — они, в отличие от своих предшественников, примерно на 35 тысяч километров ближе к Земле. А, значит, у них меньше времени на отклик, сеть работает быстрее.

Впрочем, у таких систем есть свои минусы. Они постоянно вращаются вокруг Земли, для стабильной работы нужны сотни установок. А их срок жизни из-за условий на этой высоте — всего пять лет. Только на начальном этапе подобный проект обойдется почти в полтриллиона рублей.

«По текущим экономическим показателям того же Starlink, он с трудом сводит концы с концами в глобальном масштабе. Это дорогая „игрушка“ и поверить в то, что, сделав глобальную группировку спутников на низкой орбите, мы сможем ее окупить за счет российского рынка, это заблуждение, это невозможно. Поэтому затевая такие проекты, компаниям нужно думать о продвижении будущих услуг не только в России, но и других странах», — отмечает генеральный директор, главный редактор группы компаний СоmNews Леонид Коник.

Рынок космической связи хоть и относительно новый, но уже очень конкурентный. Свои программы развивают не только в Америке и странах Европы, но и в Китае.

Тем не менее, в России уже создают свою группировку низкоорбитальных спутников. Шесть тестовых с модулями 5G уже запустили. В планах отправить в космос около 400 устройств. В сравнении с шестью тысячами от Starlink — мало, но на Россию должно хватить.

В Минцифры заявили: отечественный сервис широкополосной спутниковой связи, который сможет покрыть быстрым интернетом всю страну, начнет работу в 2027 году. Но пока о тарифах и ценах на «интернет будущего» информации нет. Можно предположить, что у отечественного продукта они будут все-таки ниже, чем у западных компаний. Они сегодня берут в среднем 15 тысяч рублей за месяц.