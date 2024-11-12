Огонь, дым и паника: извержение вулкана началось на северо-западе Колумбии

Фото, видео: © РИА Новости/Адитья Сутанта; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Очевидцы слышали сильный взрыв.

Извержение вулкана началось на северо-западе Колумбии. Власти южноамериканской страны объявили чрезвычайную ситуацию в пострадавшем районе.

Местные СМИ пишут, что очевидцы слышали сильный взрыв. С места приходят первые кадры, на них столб огня, дым и паника. Сообщается, что жертв нет, но несколько человек потеряли сознание. Еще как минимум двое получили травмы, пытаясь покинуть район извержения.

В близлежащей к вулкану деревне пеплом засыпало дорогу. На место выехали группы пожарных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Камчатке борются с последствиями извержения вулкана. Там закрыты детские сады и школы. Жителям рекомендовано не открывать окна, носить маски и по возможности лишний раз не выходить из дома — на улице сложно дышать. Видимость на дорогах снижена. В регионе введен красный код авиационной безопасности. Кроме того, самолеты временно не летают.