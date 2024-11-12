В столице Абхазии начались беспорядки

Фото, видео: 5-tv.ru

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Протестующие требуют освободить оппозиционеров, ранее напавших на местных парламентариев.

В Абхазии начались беспорядки. Протестующие собрались в столице республики — Сухуме, некоторые из них начали также перекрывать движение на автотрассах рядом с городом. Оппозиционеры быстро перешли к противостоянию с правоохранителями. Дело дошло до попытки штурма здания службы госбезопасности.

Власти Абхазии уже предупредили протестующих об уголовной ответственности за подобные действия. В город стали стягивать военную технику. Президент страны Аслан Бжания уже провел экстренное заседание Совета Безопасности.

Беспорядки начались после задержания нескольких представителей оппозиции. Ранее они напали на депутата парламента Абхазии. Это произошло после заседания, на котором был принят закон, касающийся инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.