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Профсоюзные шествия проходят в Баварии, Мюнхене и Нюрнберге, митингуют недовольные заводчане BMW и Bosch.

Массовое недовольство вызвала текущая политика нынешних властей Германии, которая, по сути, сводится к активной поддержке киевского режима за счет граждан ФРГ. И пока Олаф Шольц с экрана пытается оправдать безумные траты Берлина на Украину заботой о мнимой безопасности Европы, оппозиция угрожает блокировать работу бундестага до тех пор, пока канцлер не поставит вопрос о вотуме доверия правительству.

О глубочайшем политическом кризисе, в который погружается Берлин рассказал европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Германия и нестабильность — теперь синонимы. Новая волна забастовок началась в ключевых отраслях: металлообработка, электротехника, гудят заводы по всей стране.

Профсоюзные шествия захлестнули Баварию, на ногах — Мюнхен, Нюрнберг, социальный взрыв в подразделениях BMW и Bosch.

«Что нам действительно нужно, так это покупательная способность, потому что в противном случае люди не могут сводить концы с концами», — заявила участница акции протеста.

С таким как сейчас доходом ни Рождества себе не позволить, ни летнего отдыха. Будущее каждого сотрудника такое же перечеркнутое.

«Арендная плата выросла, продукты подорожали. Нас не интересуют роскошные яхты, отдых на Мальдивах. Нас интересует просто справедливая жизнь», — указал участник акции протеста в Нюрнберге Маркус Ванш.

И все это — в дни, когда страна отмечает 35-летие падения Берлинской стены, которую уже слишком многие хотели бы воссоздать обратно, на том же месте между Востоком и Западом.

«Вот что мы видим сейчас в Германии: структурно слабые регионы во всех восточных землях, где-либо преобладают сельскохозяйственные и туристические секторы, либо очень слабо развита промышленность. Население имеет мало перспектив. Многие молодые люди переезжают в западные земли», — заявил депутат парламента Гамбурга Мартин Доцлер.

Но даже от перемены мест суммы в кошельках не меняются. В немецких магазинах — лавинообразный рост цен, инфляция ускорилась. Сильнее всего подорожали апельсиновый сок, вафли, шоколад и мороженое — сладкая жизнь закончилась буквально.

Туалетная бумага вообще взлетела в цене сразу на 20%. А ведь она особенно востребована в столь тяжелые времена: от доступного российского газа отказались, санкции ввели, технологическую революцию проспали. По полной вляпались.

«Абсолютная катастрофа для Германии и в особенности для немецкой экономики и крупной промышленности. Страна ужасно расколота. И совершенно не видно, что ее каким-то образом можно объединить», — указал политолог Айке Хамер.

Экономическая пропасть, в которую с грохотом рухнула, как известно, и вся правящая коалиция во главе с Шольцем. Но даже в такие черные для страны дни у него дилемма: стоит ли, наконец, спасать свою страну или дальше помогать Киеву.

«Пока что нет другого решения, кроме как-либо сделать то, что я предлагаю для улучшения ситуации. Либо обеспечить финансирование Украины за счет граждан нашей страны или за счет нашего будущего. Я считаю, что это неправильно», — заявил канцлер Шольц.

Налицо еще и политическое банкротство. Антивоенно настроенная оппозиция заранее вступает в борьбу теперь и за федеральную власть.

«Разве сегодняшнее руководство страны не потеряло снова связь с реальностью?» — задается вопросом лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

Досрочные выборы в ФРГ состоятся уже в марте. А вот вотум недоверия правительству могут объявить еще раньше намеченного — уже до Рождества. Новый кабинет, новый канцлер, от которого потребуется только одно управление — антикризисное.