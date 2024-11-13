«Это шокирует»: американский экономист назвал истинных виновников начала конфликта на Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Alexei Agaryshev; 5-tv.ru

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Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс считает, что в ближайшее время ситуация вокруг Незалежной может измениться.

Конфликт на Украине изначально был инспирирован администрацией Белого дома. Такое мнение в эксклюзивном интервью «Известиям» выразил американский экономист Джеффри Сакс.

Он добавил, что надеется: со сменой власти в Вашингтоне ситуация изменится, и что у Дональда Трампа получится договориться с Владимиром Путиным.

«Это никогда не было войной между Украиной и Россией. Это была война между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры в подавляющем большинстве случаев должны вестись между США и РФ. Поэтому я рад, что коммуникации будут открыты. На мой взгляд, совершенно ужасно, что Байден не счел нужным пообщаться с президентом Путиным ни разу, кажется, с 2022 года. Это меня шокирует, очень огорчает. Я надеюсь, что люди Трампа понимают это реалистично. Я знаю, что некоторые в лагере Трампа, безусловно, понимают», — заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Профессор подчеркнул, что это станет лучшим из возможных итогов. Он также добавил, что Украине следовало понять с самого начала: в этом конфликте победить она не сможет.