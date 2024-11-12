«Тосочка» выжгла позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Российские военные нанесли удары по опорным пунктам ВСУ из ТОС-2 «Тосочка»
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские войска нанесли удар по позициям неприятеля из тяжелой огнеметной системы.
Войска подразделений радиационной химической и биологической защиты в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ночное время. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Боекомплект системы — 18 термических снарядов, которые способны на площади в шесть гектар создать горение, сравнимое с температурой Солнца, а в эпицентре появляется сильный перепад давления. Ничто живое не может перенести удар российской ТОС.
«Тосочка» определяет местоположение противника с помощью спутника и не нуждается в ориентировании на местности. Экипажу необходимо лишь несколько минут, чтобы нанести удар и выдвинуться с огневой позиции.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.