Фото, видео: © РИА Новости/Елена Соболь; 5-tv.ru

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Хайо Зеппель, сделавший карьеру на обвинениях российских спортсменов в употреблении допинга, сознался, что все это время врал.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который сделал себе имя на разоблачениях российских спортсменов в употреблении допинга, сегодня признался в том, что все это время врал.

Сначала, обвинения в адрес наших фехтовальщиков признал лживыми суд Гамбурга. Потом это был вынужден сделать и немецкий телеканал ARD, опубликовавший псевдо расследования. И вот спустя две недели после завершения судебного разбирательства капитулировал и сам Зеппельт.

Он обязался больше не повторять свои обвинения и заплатить за каждое ложное утверждение по 250 тысяч евро.

Кроме того, в отношении Зеппельта возбуждено уголовное дело, которое грозит ему теперь двумя годами тюрьмы.

Российский бизнесмен Алишер Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования (FIE) с 2008 года, он трижды переизбирался на пост президента организации. В 2022 году Усманов приостановил работу в должности из-за событий на Украине.

Во время Олимпиады-2024 в Париже Зеппельт обвинил Усманова в создании системы подкупа судей в фехтовании, а телеканал ARD опубликуовал несколько статей и репортажей. Позднее Усманов и руковдство FIE отвергли все обвинения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минспорта Михаил Дегтярев не видит препятствий для участия россиян в Олипиаде-2028 в Лос-Анджелесе.