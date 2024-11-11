Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Медики проводят экстреннное обследование для выявления диагноза.

Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока. По предварительным данным 5-tv.ru, плохо экс-ведущему «Утренней звезды» стало накануне.

Юрия Николаева тут же направили в реанимацию, а медики приступили к экстренному обследованию 75-летней знаменитости для установления диагноза. Точно известно, что инфаркт и инсульт исключены.

Телеведущий Юрий Николаев начал свою карьеру на центральном телевидении Гостелерадио СССР в 1973 году в программе «Вперед, мальчишки!». А уже через два года и на протяжении 16 лет вел популярнейшую программу «Утренняя почта». А в 1991 году создает продюссерскую компанию «ЮНИКС», которая подарит телезрителю популярную программу о талантах «Утренняя звезда», бессменным ведущим которой станет сам Юрий Николаев до 200 года. В 1995 году также стал одним из продюсеров развлекательной программы «Угадай мелодию!».