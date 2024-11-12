Полезны в употреблении: грибы шиитаке снижают риск развития онкологии

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Все вещества, которые входят в состав грибов, способствуют нормальному метаболизму и здоровью сосудов.

Грибы шиитаке снижают риск развития раковых клеток. Об этом в беседе с порталом Lenta.ru рассказала врач-онколог Хамис Магомедова.

Она отметила, что этот гриб содержит много клетчатки, белка, витаминов, микроэлементов — калия, магния, фосфора, меди, селена и цинка, а также ниацин, рибофлавин, марганец и эриотеин. По ее словам, эти вещества способны оказать противовоспалительный эффект и снизить риски онкологических заболеваний.

«Некоторые исследования говорят, что экстракты шиитаке могут проявлять противоопухолевую активность и снижать скорость развития раковых клеток. Употребление грибов шиитаке также помогает снизить уровень холестерина в крови», — уверяет онколог.

Магомедова порекомендовала выбирать шиитаке с ровными сухими шляпками и перед приготовлением протереть грибы, чтобы убрать лишнюю влагу. Такие грибы хранят в свежем, замороженном и сушеном виде.

По ее мнению, все вещества, которые входят в состав грибов, защищают ткани от повреждения и способствуют нормальному метаболизму и здоровью сосудов.

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