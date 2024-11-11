Задержан: правоохранители нашли мужчину, который сбил 20 человек в Китае

Sing Tao: 20 человек пострадали при въезде авто в толпу в китайском Чжухае

Фото: www.globallookpress.com/Fan Peishen

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Преступник скрылся с места претупления, даже не попытавшись помочь раненным.

В Китае автомобиль въехал в толпу на тротуаре. Об этом сообщила местная газета Sing Tao.

«Около 19:00 (14:00 по московскому времени — Прим. Ред.) внедорожник проехал мимо спортивного центра „Чжухай“ на высокой скорости и сбил большое количество людей, находившихся поблизости», — сказано в материале.

Водитель скрылся с места преступления, несмотря на огромное количество раненных. По предварительным данным, около 20 человек получили увечья. Местные правоохранительные органы объявили автолюбителя в розыск и уже успели задержать. Им оказался 62-летний мужчина.

Также, некоторые из очевидцев утверждают, что было неалое количество погибших. Однако официальных заявлений по тому поводу не было. Спортивный центр Чжухай временно закрыли. Сроки возобновления работы станут известны позже.

На данный момент проходит проверка по факту произошедшего. Полицейским предстоит выяснить в каком состоянии находился шофер и были ли его действия умышленными.

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