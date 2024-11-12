Космическая связь или опасная мода: что такое лотосовые роды

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

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Тренд, зародившийся в 70-е годы в США, набрал популярность в России. Многие звезды активно используют его, но есть несколько важных вещей, которые нужно знать.

В России сейчас неожиданно стали популярны так называемые лотосовые роды. Это метод, при котором пуповина не перерезается, а пересыхает сама.

Интерес к такому способу за последние месяцы вырос примерно на треть. Особенно среди звезд. Они рассказывают о тренде в своих соцсетях. Женщины говорят о космической связи с ребенком, забывая об опасности. Ведь нередко такие случаи заканчиваются смертью новорожденного. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Анастасия Волкова.

На какие только ухищрения не идут молодые мамы после так называемых лотосовых родов. В этой методике — главное, чтобы плацента не разложилась.

Новая практика получила название по имени основательницы метода — американки Клер Лотос Дэй. В 70-х годах она увидела, что обезьяны не перегрызают пуповину у своих детенышей, и решила перенять этот опыт. И сейчас тренд на такие роды набирает популярность. Одни видят в этом связь с космосом, другие — духовный подход.

«Я считаю, каждый сходит с ума по-своему. Кому что нравится. Кто-то ее зарывает, кто-то ее съедает, фанатов много», — рассказала солистка группы «Стрелки» Мария Бибилова.

Например, солистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова своих трех детей рожала дома, среднего — как раз с помощью такого метода, но повторять его не советует.

«Он у меня трое суток лежал на пуповине. Ставишь рядом с собой кастрюльку, в ней лежит засоленная плацента, оттуда исходит пуповина. А потом, когда от крышки, которой прикрыта эта кастрюлька, пересыхает пуповина, она сама отламывается, как виноградная лоза», — сказала Макарова.

О том, что это может быть опасно, говорит и акушер-гинеколог Артем Литвиненко. В перинатальный центр, в котором он работал, привозили младенцев, которым вовремя не перерезали пуповину. Четверо умерли.

«Вот эта отделившаяся плацента, поскольку она не кровоснабжается, она начинает микратизироваться. То есть она отмирает. И это, по сути, большая колония для бактерий. И эти бактерии могут попадать к малышу, вызывая у него различные заражения», — отметил Литвиненко.

Есть еще одна разновидность лотосовых родов — отсроченное пережатие пуповины на несколько часов. Ее практикуют в частных клиниках.

«Мне понравилась сама идея то, что дается время маме и малышу побыть вместе, никто сразу его не забирает, не пересекает пуповину», — рассказала Юлия Пересыпкина.

«Когда малыш рождается, то запас крови еще достаточно большой в плаценте и пуповина еще первые минуты после родов активно пульсирует и выбрасывает кровь из плаценты к ребеночку», — отметила врач Юлия Вученович.

Кстати, певица Сати Казанова для своего первенца, который появился на свет в конце октября, выбрала тоже лотосные роды, но не ждала, пока пуповина у ребенка отпадет сама.

«Мы желаем малышке здоровья, пусть растет красивой, счастливой. Молодец, Сати», — сказали участники группы «Корни».

Альтернативными способами родов могут быть и вертикальные. Его элементы — это свободное положение во время схваток: стоя или сидя, но прыгая на специальном мяче, часто используют в роддомах. Некоторые женщины предпочитают рожать в теплой воде — это снимает боль или же вообще дома. Но по словам медиков, готовиться ко встрече с малышом лучше в медучреждениях.

«Нам это кажется в большей степени чудачеством, но в то же время пожеланий может быть очень большое количество. Того, что это дает какие-то преимущества, нет. Акушеры в большей степени заботятся о том, чтобы это не навредило, чтобы не повысить риски инфекционных осложнений», — заявила акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина

По словам врачей, чем закончатся роды, не знает даже самый опытный акушер. Но в роддомах есть медперсонал и операционные, где помогут. Чего не скажешь о модных, но нетрадиционных способах.