Безопасная Евразия: Лавров призвал решать конфликты на континенте своими силами

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Глава МИД заявил, что вмешательство Запада в конфликты недопустимо.

Обновление системы безопасности необходимо во всей Евразии. Об этом заявил Сергей Лавров.

По словам главы нашего МИД, это поможет противостоять североатлантическому альянсу. НАТО хочет распространить свое влияние на всю Евразию. Поэтому именно страны региона должны заниматься урегулированием конфликтов на континенте, не допуская вмешательства извне.

«Есть понимание, что к следующей конференции, а они будут ежегодными, мы постараемся разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Это программный документ, в котором будут обобщены все инициативы, выдвинутые в ходе дискуссии: как на Минской конференции, так и на других форумах. Мы уже использовали состоявшееся 7 октября заседание совета министров иностранных дел СНГ для того, чтобы продвигать эту инициативу приняли заявление о принципах сотрудничества в обеспечении безопасности Евразии», — заявил глава МИД России Сергей Лавров.

К документу, помимо России, присоединились в том числе Белоруссия, Казахстан и Киргизия. По словам Лаврова, страны Запада также могут это сделать, если они готовы к диалогу на основе равноправия и при отказе от враждебной политики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров заявил о разрушении Западом им же рекламируемой глобализации