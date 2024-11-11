В Кузбассе мужчина напал с топором на двух друзей во время застолья

Фото: www.globallookpress.com/Alfred Schauhuber

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Тревогу забила соседка, которая услышала шум за стеной.

В Кемеровской области задержали мужчину, который напал с топором на двух друзей во время застолья. Как стало известно 5-tv.ru, тревогу забили соседи.

Инцидент произошел 8 ноября в городе Междуреченск. Жительница одного из многоквартирных домов позвонила в полицию с жалобами на шум и музыку за стеной. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире троих мужчин, двое из них были ранены, в том числе — хозяин жилплощади. Подозреваемый — друг хозяина квартиры — был задержан на месте.

Пострадавшим вызвали бригаду скорой помощи, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. По данным источника, у одного из пострадавших рубленые раны головы и предплечья, другой получил закрытую черемно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

На месте проишествия был найден топор. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина задушила 86-летнюю пенсионерку в больнице Пензы. Подозреваемая признала вину, причины ее действий устанавливаются.