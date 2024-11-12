Опять провал: российские спецслужбы помешали украинцам угнать вертолет

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Пилот сразу сообщил о кознях противника в ФСБ, после чего наши военные действовали по уже отработанной схеме.

ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону уникального российского вертолета, который без единого выстрела способен решить исход боя.

Речь о Ми-8 с новейшей системой радио-электронной борьбы (РЭБ). Такой вертолет обычно летает на безопасном от линии соприкосновения расстоянии. А установленные на его борту приборы нарушают связь, навигацию и систему наведения противника. Как удалось сорвать планы украинских спецслужб, рассказывает корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

750 тысяч долларов за предательство Родины — такую сумму предлагали представители Главного управления разведки (ГРУ) Украины русскому летчику за угон вертолета. Особенно ценный Ми-8МТПР-1 «Рычаг», оснащенный приборами РЭБ и РЭР, после очередного вылета, по их плану, должен был перелететь линию фронта и сесть на украинской стороне.

«В заданный день я должен был пересечь границу, линию боевого соприкосновения с противником и перегнать вертолет, заблаговременно отравить своих товарищей. Дозировку и все препараты мне скинул Сергей», — рассказал офицер ВКС РФ.

Все общение проходило через мессенджер, нашли летчика там же. По некоторым данным, сначала вышли на его жену. Инструкции были четкие. Вербовать пытались по уже известной схеме. Семью летчика обещали заранее перевезти в одну из стран ЕС транзитом через Молдавию.

«Жена с детьми должна была переехать за границу. Спецслужбы Украины, ВСУ должны были переправить их в Кишинев, оттуда забирали бы машинами», — добавил пилот вертолета ВКС РФ.

Российский офицер передал все данные командованию. За работу взялась уже наша контрразведка. Началась оперативная игра с агентом противника.

Сотрудники ГУР подумали — дело сделано, уже передали координаты места посадки вертолета после угона, принялись ждать — и дождались, вместо вертолета прилетели несколько мощных ракет. Войска отработали четко по площадке. Операция прошла успешно для нашей стороны.

«Мы продолжаем фиксировать попытки украинской военной разведки организовать угон российской авиационной техники. Методы прежние: подкуп, шантаж, вывод членов семьи военнослужащего за границу», — отметил сотрудник ФСБ России.

А после фактически рабство — деваться такому человеку некуда, семья в заложниках, сбежать не получится. Такие операции определенно проходят в тесной связке с западными спецслужбами, конкретно подобные угоны — почерк британской MI6.

«И СБУ, Служба безопасности Украины, и Буданова ведомство, они находятся под полным контролем западных служб. ЦРУ ли, это MI6, очень даже. Конечно, они там находятся и на этажах, контролируют все, и соответственно получают задания. Это ведь интересно и натовцам, что у нас там и как. Не секрет, что они охотятся за нашими образцами», — заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Семье пилота после успешного завершения спецоперации обещали помочь с получением гражданства Чехии. Организовать выезд изначально должны были спецслужбы Латвии или Польши, но в последний момент сотрудники ГУР передумали — обратились к коллегам из Молдавии.

«Молдавия, как и многие другие уже постсоветские республики, превратилась в инструмент давления Запада на Россию. В Молдавии режим Санду, прозападный, русофобский, в тесных, союзнических отношениях с Украиной. Это государство Запад использует как буферную зону, как инструмент давления на Россию. Используется как некий перевалочный хаб, в том числе и для помощи Украине», — рассказал политолог Алексей Ярошенко.

Итог вербовки — полный провал для украинской разведки. Уже в финальной части нашему пилоту были переданы схемы расположения ПВО, карты, техническое описание военного аэродрома, по которому и был нанесен удар. Подобную операцию украинская разведка пытается провести не в первый раз. Последний был в июле этого года.

«Мой собеседник даже не скрывал, что из украинских спецслужб. Представился — Павло, предложил угнать боевой самолет на территорию Украины, но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия», — рассказывал в июле пилот Ту-22М3.

Тогда целью стал Ту-22М3. Цена была уже три миллиона долларов, и уже готовые паспорта Италии для родственников пилота. И вновь схема была разыграна до конца, по аэродрому, на котором нашего летчика ждали украинцы был нанесен ракетный удар. Спецоперация ГУР вновь завершилась, только успехом наших спецслужб.