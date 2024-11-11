Два человека погибли во время пожара на предприятии в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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На месте работают оперативные службы.

Два человека погибли во время пожара на одном из предприятий на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Возгорание началось на территории предприятия на улице Душинской. Предварительно, загорелся мусор. На месте работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Ленинских горах в Москве произошел пожар в административном задании. Очевидцы сообщали о густом черном дыме и языках пламени.

Пожару был присвоен первый ранг сложности. Согласно классификации — это наименьший уровень прогнозируемой опасности.