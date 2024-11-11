«Вы наполнены злостью»: Бородина поругалась с поклонниками из-за возлюбленного

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Телеведущая посоветовала фанатам заниматься своей личной жизнью, а не лезть в чужую.

Телеведущая Ксения Бородина поругалась с поклонниками, заступившись за своего 36-летнего избранника Николая Сердюкова. Об этом сообщает 7Дней.ру со ссылкой на соцсети звезды.

Каждый раз, когда Бородина выкладывает посты с избранником, аудитория пишет нелицеприятные слова уже не только в адрес Сердюкова, но и самой телеведущей.

Недавно Ксения высказалась по этому поводу. Она отметила, что пользователям следовало бы заняться своей личной жизнью.

«Лучше бы в терапию пошли и разобрались, почему чужая, подчеркну, личная жизнь вам покоя не дает. Довольный человек никогда не обратит внимания на посиделки других и поцелуи. Ему своего счастья достаточно. Значит, вы пусты и наполнены злостью», — заявила Бородина в своих соцсетях.

У телеведущей было два неудачных брака. После развода она писала в соцсетях, что предпочитает одиночество и не хочет в дальнейшем контактировать с мужчинами. Однако уже через несколько месяцев 41-летняя Бородина выложила фото с новым избранником.

Подписчики сразу разделились на два лагеря: одни уличили звезду во лжи, а другие, напротив, порадовались, что наконец появился мужчина, который сделает их любимую звезду счастливой. Первые, так и не приняв нового возлюбленного телеведущей, блогера Николая Сердюкова, начали его критиковать. Бородина в защиту своего избранника объяснила, что для многих брак — это событие «раз и навсегда», но в жизни такое бывает редко.

«Для большинства женщин один развод, а уж тем более два, должны закончиться смертью. Она уже неживой человек после расставания. Сиди дома, воспитывай детей и не отсвечивай, ты уже списана со счетов. Показывать счастье после двух разводов — это грех, по их мнению», — заключила звезда.

Негодования поклонников продолжились, но Бородина решила проигнорировать их комментарии и выложила еще несколько фото с избранником.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николай Сердюков высказался о разнице в возрасте с Бородиной.