Названа возможная причина взрыва газа в многоквартирном доме в Пятигорске

Фото: Telegram/Официальный канал СУ СКР по Ставропольскому краю/su_skr26; 5-tv.ru

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Огонь уничтожил несколько этажей здания.

Предполагается, что причиной взрыва в многоквартирном доме ЖК «Курортный» в Пятигорске стала несогласованная замена газового оборудования. Об этом заявил губернатор Ставрапольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«По предварительным данным, причиной трагедии стала несогласованная замена газового оборудования. Краевому Минпромэнерго поручено организовать комплекс мероприятий, который поможет избежать повторения таких ситуаций», — написал он.

Будет запущен механизм возмещения ущерба. Так, жильцам подъезда, где произошел взрыв, выплатят по десять тысяч рублей на каждого члена семьи. Собственники квартир, чье имущество оказалось повреждено, получат по 100 тысяч рублей на человека.

Вместе с тем отмечается, что ущерб составил около 12 миллионов рублей. Дом будет возвращен в полноценную эксплуатацию.

Мощный взрыв прогремел в Пятигорске рано утром 9 ноября на улице Пальмиро Тольятти в многоквартирном доме ЖК «Курортный». Предварительно сообщалось, что произошел взрыв бытового газа, затем возник пожар. Огонь уничтожил несколько этажей дома.

В результате трагедии погиб один человек. Также пострадала женщина, ее состояние оценивалось, как средней тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура Пятигорска проводит проверку по факту взрыва газа в ЖК «Курортный».