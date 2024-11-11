Демографический вопрос: в некоторых регионах РФ будут платить студенткам за рождение ребенка
В некоторых регионах РФ будут платить студентам за рождение ребенка
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru
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В Госдуме такие меры считают хорошей практикой.
Все больше российских регионов будут платить студенткам вузов и колледжей за рождение ребенка. В Хабаровском крае девушки в возрасте от 18 до 23 лет начнут получать единовременно по 100 тысяч рублей. Все, чтоб повысить рождаемость.
Ранее аналогичную меру поддержки ввели в Ивановской и Челябинской областях, а также в Пермском крае. Местные власти считают, то это поможет переломить тенденции откладывать рождение детей на более поздний срок.
А в Госдуме «Известиям» заявили, что выплаты студенческим семьям — хорошая практика. Благодаря только этой мере поддержки нельзя решить демографический вопрос. Но комплексно это сможет дать положительный эффект.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной ипотеке до 2030 года. Правительству нужно выполнить поручение президента до 15 ноября.