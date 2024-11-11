Работы заняли 104 дня: на блоке № 1 АЭС «Аккую» забетонировали купол

Фото, видео: 5-tv.ru

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Это одна из главных систем безопасности энергоблока.

В Турции сейчас идет одна из крупнейших атомных строек в мире. На первом блоке АЭС «Аккую», которую возводит «Росатом», забетонировали купол реактора.

Работы проводились в несколько этапов и заняли 104 дня. Эта оболочка — одна из главных систем безопасности энергоблока. Железобетонная конструкция защищает установку от экстремальных воздействий — она сможет выдерживать любые нагрузки, даже землетрясения и ураганы.

Всего же на первой в Турции АЭС будут четыре энергоблока, которые оснастят передовыми российскими технологиями. После их запуска энергией смогут обеспечить больше 15 миллионов жителей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Эрдоган предложил «Росатому» построить вторую АЭС в стране. Ведутся консультации на правительственном уровне.