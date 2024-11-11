Фото, видео: 5-tv.ru

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Российские военные сбросили мужчине с коптера рацию и рассказали, как попасть в безопасное место.

Почти марафонскую дистанцию по пересеченной местности пришлось преодолеть украинцу, чтобы спастись от мобилизации. В спортивном костюме в одиночку он добрался до российских позиций в Запорожье.

Во время разведки с помощью дрона беглеца заметили наши военные. Российские бойцы сбросили ему рацию и рассказали, как пробраться в безопасное место. Следуя за беспилотником, мужчина вышел к одному из блиндажей. С разбегу он буквально запрыгнул в окоп. Оказалось, что на подконтрольной Киеву территории его должны были мобилизовать в ВСУ. Чтобы спастись, он прошел более 40 километров, рискуя попасть под обстрел.

Ранее 5-tv.ru сообщал об освобождении Колесниковки в Харьковской области.

Также в зоне ответственности «западной» группировки войск было нанесено поражение семи бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего противник потерял до 530 боевиков.