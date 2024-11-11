Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Противник потерял до 530 боевиков.

Российская армия освободила населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

Также в зоне ответственности «западной» группировки войск было нанесено поражение семи бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего противник потерял до 530 боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ на краснолиманском направлении.