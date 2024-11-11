«Стоят 50 лбов, минивэны подогнали»: кому перешла дорогу Лолита Милявская

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Певице не могут простить грехи прошлого.

Группа агрессивных националистов из ультраправой организации «Русская община» попыталась сорвать концерт знаменитой эстрадной певицы Лолиты Милявской в Ярославле. Об этом артистка сама рассказала в своем личном блоге.

Преследования от оголтелых борцов за справедливость Лолита заметила еще в сентябре — тогда у вернувшейся на сцену после скандальной вечеринки певицы сорвался концерт в Ростове-на-Дону, а в октябре — в подмосковном Раменском. Как утверждает артистка, активисты из ультраправой организации «Русская община» окружили ее на входе в концертный зал.

«Выхожу я из машины — стоят 50 лбов. Холодно, прям минивэны подогнали, чтобы сорвать концерт в Ярославле… 50 лбов — и я, девочка. Вот что они от меня хотели? Я только передний зуб вставила, думала, сейчас опять лишусь… Спасибо всем, кто в Ярославле работает, залу спасибо, зрителям, полиции спасибо, что мое тело было вне зоны доступа этих 50-ти лбов», — вспоминает Лолита.

По словам певицы, преследователи не могут успокоиться после того, как она стала одной из участниц скандальной «голой вечеринки», прошедшей почти год назад. Лолите удалось отбелить свою репутацию и вернуться на сцену еще весной, однако агрессивных активистов это явно не устроило.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита выразила соболезнования в связи со смертью Коробкова-Землянского.