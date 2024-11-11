Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной ипотеке до 2030 года

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Правительству нужно выполнить поручение президента до 15 ноября.

Президент России Владимир Путин поручил сохранить ставку 2% годовых по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» до 2030 года. Выполнить это правительство РФ должно до 15 ноября. Весь список поручений президента обнародован на сайте Кремля.

Перечень поручений Путин утвердил по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, который состоялся 5 сентября 2024 года.

Вместе с тем кабмину поручено увеличить с 1 июля 2024 года до одного миллиона рублей выплату на погашение ипотечного кредита для многодетных семей Чукотки и ряда других дальневосточных регионов. Выполнить это необходимо до 15 ноября.

Также в перечне говорится о запуске программы «Земский работник культуры». Согласно ей, с 1 января 2025 года специалисты при переезде в ДФО смогут получить единовременную выплату в размере двух миллионов рублей. Правительство должно будет предоставить доклад по реализации этой программе до 15 декабря 2024 года.

Кроме того, кабмину предстоит принять решения относительно ускорения разработки и производства воздушных судов для малой авиации. В том числе речь идет о легком многоцелевом самолете «Байкал» (с учетом начала его поставок не позднее 2026 года). Необходимо обеспечить конкурентоспособность этих воздушных судов за счет их стоимости и летно-технических характеристик. При этом кабмин должен учесть программы льготного лизинга для авиакомпаний РФ. Выполнить это поручение нужно к 15 февраля 2025 года.

В октябре правительство РФ выделило почти полтриллиона рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Из этой суммы половина пойдет на дофинансирование ранее выданных кредитов по «льготной ипотеке», треть — по «семейной». Также 35 миллиардов направят на программу льготной дальневосточной и арктической ипотеки. Ее выдают под минимальные 2%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России до 2030 года планируют сдавать не менее 100 миллионов «квадратов» жилья. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил во время личной встречи президенту Владимиру Путину и ходе реализации национальных проектов в сфере строительства жилья и развития дорожной и городской инфраструктур.