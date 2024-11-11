Здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено обломками беспилотника

Фото: © РИА Новости/Таисия Лисковец

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В небе над регионом сбили пять вражеских дронов.

Здание промышленного предприятия повреждено в результате падения обломков беспилотника в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, утром 11 ноября в небе над Воронежской областью сбили пять беспилотных летательных аппаратов. Никто из местных жителей не пострадал.

«По уточненным данным, при падении обломков сбитого БПЛА незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия в Воронеже. Возгорания не произошло», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Еще несколько дронов, добавил глава региона, сбили в районах области. Разрушений не выявлено.

Накануне в результате атаки украинских беспилотников на территорию Белгородской области под завалами жилого дома погиб мужчина и была ранена женщина. Других жильцов эвакуировали из разрушенного здания.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что беспилотник ВСУ дважды атаковал многоквартирный дом в белгородском Шебекино.