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Таких специалистов называют выдающимися пиарщиками. С ним сотрудничали первые звезды России. Последнее время он работал пресс-секретарем SНАМАN.

В Москве выясняют причины гибели пресс-секретаря SНАМАN, известного журналиста и пиарщика Антона Коробкова-Землянского. Выдающийся специалист умер накануне у себя дома, врачам не удалось его спасти. Коробков-Землянский поработал на ведущих каналах: Первом, РенТВ, СТС, а затем представлял интересы ведущих знаменитостей.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал о блестящей карьере, которая так рано и внезапно оборвалась.

С Антоном Коробковым-Землянским работали первые звезды страны — от Филиппа Киркорова до одного из самых востребованных артистов современности. Автор и исполнитель своих хитов SHAMAN — последний, чьи интересы он представлял в публичном поле.

Официальная должность, обозначенная на костюме Коробкова-Землянского, — руководитель пресс-службы — вряд ли в полной мере отражает вклад, который внес в отечественную медиа-индустрию Коробков-Землянский. Именно таких специалистов, как он, называют выдающимися пиарщиками. Теми, кто создает смыслы и делает их явлением. Это во многом благодаря ему термин «русская весна» зазвучал по всему миру, когда Крым воссоединился с Россией.

«Мое отношение к моей стране, наверное, сформировалась, потому что история моей семьи непосредственно связана с историей страны», — говорил Антон Коробков-Землянский.

До недавнего времени Антон в своей профессии был ярким и редким исключением. Задолго до спецоперации в среде большого пиара открыто заявлять о любви к Родине, уважении к ее истории, выстраивать всю свою работу на фундаменте истинного патриотизма было сродни подвигу. Ориентированные строго на Запад коллеги, которые потом просто сбежали, могли не понять. Но Коробков-Землянский говорил и делал ровно то, что думал, и не предавал свои принципы.

«С 2014 года мы наблюдали, как во всем мире ложь становилась правдой, правда — ложью, а из нее у наших границ выросло целое государство. Мы видим это и прямо сейчас, когда против нашей страны введено рекордное количество санкций, а все образцовые „демократические“ западные СМИ превратились в пропагандистские агитки», — заявлял Коробков-Землянский.

Рожденный в маленьком поселке в Красноярском крае, этот сибирский характер он пронес через всю свою жизнь. Даже став директором по коммуникациям Европейской медиа-группы, крупнейшего холдинга, объединяющего популярные радиостанции страны, оставался человеком, готовым всегда прийти на помощь.

«Тот масштаб работы, который он на себя взвалил, был просто огромен, и он тащил. И Антон регулярно давал мне очень дельные советы, которыми я пользовалась, дело говорил, я вот сижу и тоже сейчас думаю, как без него?» — заявила певица, заслуженная артистка РФ Анна Осипова, более известная как Юта.

«Он всегда был вежлив, приветлив, учтив, что немаловажно. С ним всегда было очень комфортно общаться. И он был профессиональным человеком в своей работе», — отметил продюсер Иосиф Пригожин.

Он начал обычным журналистом, которому быстро стало тесно в рамках конкретного жанра. Работал на главных телеканалах и по-настоящему нашел себя в шоу-бизнесе.

«Он человек невероятного такта. По крайней мере, я с ним могла точно обсудить, с кем из ваших коллег я не буду общаться. И он всячески пытался меня огородить от общения с непрофессионалами», — заявила певица Лолита Милявская.

«Он очень многому меня научил, помог в очень важный момент моей жизни. Я буду всегда помнить тебя, Антон Васильевич. Ты — пример, один из лучших PR-директоров, которых я когда-либо знала», — заявила продюсер, PR-директор Анастасия Галкина.

И ушел он слишком стремительно. Точно, не сказав всего, что мог.

«Если вокруг себя позитивную атмосферу выстраивать, положительную, распространять вокруг себя уверенность, позитив и так далее, точно так же этим можно людей заражать, и это будет распространятся, чем я, собственно, последние лет десять и больше занимаюсь», — заявлял Коробков-Землянский.

Антону Коробкову-Землянскому было всего 40. У него осталась семья — теперь уже вдова и дети-двойняшки: сын Платон и дочь Полина. Видимо, главная его гордость, о которой он стремился рассказать всему миру.