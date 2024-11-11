Принц Уильям стал носить необычный аксессуар

Фото: Reuters/Phil Noble

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его подарила ему девятилетняя дочь Шарлотта.

Британский принц Уильям решил разбавить свой официальный стиль и добавить в него необычный аксессуар. Во время визита королевской особы в Южную Африку, на руке у наследника британской короны виднелся сине-зеленый браслет из бусин с надписью «папа», который ему подарила дочка Шарлотта.

Фото: Reuters/Aaron Chown

Девятилетняя рукодельница является поклонницей американской исполнительницы Тейлор Свифт, которая как раз и ввела вновь в моду браслеты из бисера. В июне Уильям водил двух своих старших детей на концерт исполнительницы в Лондоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочери принца Уильяма Шарлотте не понравилась его борода. Девочка даже залилась слезами, увидев папу в непривычном образе. Знаменитому отцу девятилетней принцессы пришлось подчиниться ее воле и сбрить ненавистную бороду. По словам Уильяма, жена и сыновья, 11-летний Джордж и шестилетний Луи, были более благосклонны и отнеслись к его бороде проще. Впрочем, теперь и дочь не имеет ничего против. Так что он периодически выходит в свет в образе эдакого бунтаря.