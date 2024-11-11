Некому работать: Россия столкнулась с дефицитом кадров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Чтобы закрыть имеющиеся вакансии, стране понадобится 2,7 миллиона человек.

Россия столкнулась с кадровым кризисом. По данным исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), для того чтобы заполнить вакансии за второй квартал 2024 года, необходимо нанять около 2,7 миллиона человек. Это на 10% больше, чем в начале года. Особый спрос отмечается на людей, специализирующихся в сферах обрабатывающего производства и торговли.

«Рынок труда находится под влиянием факторов, которые в этом году проявились особенно ярко: это рекордно низкая безработица и крайне высокий дефицит персонала», — считает директор по маркетингу HR-холдинга Ventra Анна Ларионова.

Еще одна причина такого большого количества вакансий связана с оттоком мигрантов и эффектом демографического кризиса. Следовательно, рабочей силы просто не хватает и ее неоткуда брать. Также стоит отметить, что спрос на работников в отдельных областях, например, военной промышленности, связан с увеличением спроса на данные услуги.

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