В Крыму проходит «Ноябрьский интенсив» солистов Санкт-Петербургского Дома музыки

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Место для музыкантов выбрано не случайно. Южный берег полуострова — точка притяжения творческих людей со всего мира.

Финальный аккорд крымской осени прозвучал в Ялте! Там прошел «Ноябрьский интенсив» солистов Санкт-Петербургского Дома музыки. Оттачивать мастерство будущим звездам помогал народный артист России Сергей Ролдугин. Чтобы увидеть концерты под его руководством, некоторые гости специально приехали из других городов страны. Эмоции зрителей и музыкантов увидела корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

Край, наполненный мелодиями. Звуки классической музыки разлетаются по южному берегу Крыма, сливаясь с шумом прибоя и шелестом листьев. Молодые участники программ Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством лучших педагогов оттачивают свое мастерство.

У солистов Санкт-Петербургского Дома музыки очень плотный график. Каждый день репетиции и мастер-классы. Каждому — индивидуальный подход. За этими стенами — будущие звезды. Именно они станут частью музыкальной элиты страны.

19 талантливых музыкантов получают такой опыт, что им позавидовали бы даже самые именитые исполнители. На мастер-классах царит особая атмосфера. Каждое замечание маэстро Сергея Ролдугина схватывают моментально!

«Любая страна, она обладает ресурсами таланта своих жителей. А Россия — как никакая другая! Поэтому вот этот проект — Дом Музыки, наш Санкт-Петербургский, он беспроигрышный. Потому что мы базируемся на таланте нашего народа. Мы их, единственное, что, должны найти и обязательно помочь им реализоваться», — говорит народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Так называемый «Ноябрьский интенсив» — это возможность бесплатно жить, учиться, оттачивать навыки и получить море вдохновения.

«Правда, это как сбор у спортсменов, только это у них перед Олимпиадой или чемпионатом мира, а у нас это перед международными конкурсами, к которым мы готовимся. Времени расслабится нет. Плюс нужно успеть и отдохнуть, и, конечно же, позаниматься, отработать то, что тебе говорит педагог», — объясняет участник ноябрьского интенсивна Санкт — Петербургского Дома музыки Андрей Зубенко.

Здесь все дни интенсива занятия проходят с концертмейстером, что очень важно. Такого подхода больше нигде не увидишь.

«Я не знаю, где еще есть такие аналоги. Когда в таком прекрасном месте, где такая красивая природа, собирают лучших педагогов в стране и вывозят ребят, настоящую большую команду», — отмечает участница «Ноябрьского интенсива» Санкт-Петербургского Дома музыки Галина Перевязкина.

Место для музыкантов выбрано не случайно. Южный берег Крыма — точка притяжения творческих людей со всего мира. Теплое осеннее солнце, пальмы, цветы, шум прибоя — чтобы настроиться на плотную работу, важна каждая деталь. Крым погружает в невероятную атмосферу и дарит вдохновение.

«Обычно у людей, когда они видят такую потрясающую природу, море — это их вдохновляет отдыхать, а меня это почему-то вдохновляет еще больше заниматься», — признается участник «Ноябрьского интенсива» Санкт-Петербургского Дома музыки Александр Мартьянов.

Для становления музыканта, раскрытия творческого потенциала нужна сцена и зритель, и именно зритель — самый строгий судья. В период интенсивна — концерты. Первый прямо в санатории «Нижняя Ореанда».

Произведения Дворжака, Прокофьева, Чайковского, Моцарта, Щедрина — начиная от барокко и заканчивая ХХ веком. Зрители в восторге, некоторые даже поменяли дату выезда.

«Так захотелось попасть на этот концерт. И даже раздобыли билеты. Здесь просто с ума можно сойти», — говорит Алла Патрикеева.

Продолжительные аплодисменты в Воронцовском дворце. Каждый вечер, подаренный солистами Санкт-Петербургского Дома музыки, — событие для крымчан и гостей полуострова.

«Каждый год я удивляюсь. Я радуюсь за наше Отечество, что есть такие виртуозы», — отмечает народный артист России Илья Резник.

Величественный дворец, южное тепло и классическая музыка вне времени и границ — финальный аккорд крымской осени.