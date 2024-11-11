Ректор частного вуза в Петербурге стал фигурантом дела о незаконной миграции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Александр Борзов с помощниками оформлял фиктивные приглашения на обучение для иностранцев.

Ректор частного петербургского вуза стал фигурантом дела о незаконной миграции. По версии следствия, глава Реставрационно-строительного института вместе с помощниками незаконно оформлял для иностранцев фиктивные приглашения на прохождение обучения. Благодаря этим документам граждане Сирии, Египта и Туркмении могли получать разрешение на пребывание в России, при этом не обучаясь в вузе.

В деталях схемы разбиралась корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Петербург, кабинет Реставрационно-строительного института. Прочный сейф оперативники вскрывают кувалдой и ломом, затем в ход идет болгарка.

Но внутри — не стопки купюр, а дипломы о высшем образовании. По версии следствия, для иностранцев, которые в вузе и не появлялись.

Не за бесплатно, конечно. Предположительно вырученную за незаконные услуги наличку ректор вуза Александр Борзов хранил в своем загородном доме — куда тоже ворвались сотрудники СОБР.

Судя по обилию пятитысячных купюр, здесь больше миллиона рублей — клиентов у «бизнесменов» было немало. Они организовали канал незаконной миграции в институтских стенах.

Петербургский реставрационно-строительный институт (в этом году его переименовали в Северо-Западный университет) — частное учебное учреждение. Здесь обучают по 54 специальностям, профиль широкий — от архитектуры и градостроительства до актерского искусства, психологии и журналистики. Обучение стоит от 70 до 120 тысяч рублей за семестр.

Ректор Борзов — к слову, сам бывший помощник петербургского транспортного прокурора — и его знакомые подавали в миграционную службу приглашения иностранцам на учебу и своевременно продлевали документы. Благодаря этому клиенты получали разрешения на временное пребывание на территории России сроком до трех лет. Среди приглашенных были граждане Сирии, Туркмении и Египта.

«Приглашение — это основной документ, который дает право на въезд в Российскую Федерацию. Иностранные студенты поступили, может, они не прошли квалификационные экзамены и их не зачислили в вуз, но они визу получили», — объясняет адвокат Татьяна Прохорова.

Схема обогащения не новая: в апреле ректора московского Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую уволили за ненадлежащий контроль за проведением экзаменов для иностранцев. А несколько сотрудников вуза стали фигурантами уголовного дела.

Они выдавали трудовым мигрантам ложные сертификаты о знании русского языка, истории и законодательства России. Аналогичную схему следователи раскрыли в марте в РГПУ имени Герцена и СПБГУ — сотрудники вузов были экзаменаторами, нанятыми частной компанией. За сертификат о прохождении тестирования они, предположительно, брали по 15 тысяч рублей. Документы иностранцы использовали для постановки на миграционный учет и получения патента на работу.

По делу о псевдостудентах Северо-Западного университета сейчас задержаны трое. Фигуранты свою вину не признали. По статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору» им грозит до семи лет лишения свободы.