Школа в Курской области пострадала из-за ударов ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российские военные вытесняют украинских боевиков из приграничья.

А это кадры из Курской области. В одном из приграничных районов наши военные вытесняют украинских боевиков и обстраивают линию обороны. На случай проникновения ДРГ противника наши позиции оснащены тяжелой техникой, а также современными средствами разведки, поэтому жители населенных пунктов могут возвращаться в свои дома, не боясь попасть под удар ВСУ.

А педагоги местной школы приступили к восстановлению учебных классов и фасада здания, которое пострадало во время украинского нападения.

Ранее 5-tv.ru писал, что как педагоги покидали курское пограничье. Учителя средней школы эвакуировались из Суджанского района Курской области под автоматные очереди и взрывы снарядов. Жители вспоминали, как по дороге в Белгородскую область наблюдали вдоль дорог горелые машины, слышали над головой взрывы снарядов.

Сейчас же их жизнь постепенно налаживается благодаря поддержке со стороны и волонтеров. Жители белгородской области помогли как продуктами с одеждой, так и другими вещами.