Для участников СВО и их родственников предлагают сделать обучение в вузах бесплатным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму комитетом по науке и высшему образованию и фракцией «Справедливая Россия — За правду».

Участникам спецоперации, а также их родственникам могут дать право на бесплатное обучение в российских вузах. Такой законопроект, по информации «Известий», будет внесен в Госдуму по инициативе комитета по науке и высшему образованию и фракции «Справедливая Россия — За правду».

«Сегодня в вузах учится немало студентов-платников — детей участников СВО. Многие из них поступали до начала специальной военной операции. По понятным причинам они не смогли воспользоваться льготой на бесплатное обучение, и поэтому сегодня государство тоже должно предоставить им возможность не тратить деньги на обучение в вузе», — отметил Сергей Миронов в беседе с журналистами «Известий».

Ранее 5-tv.ru писал, что Выпускники станут ближе к работодателю — в России начали менять правила приема в вузы. Так, в ближайшие годы будет расширен круг компаний, имеющих право заключать целевой договор с поступающими в вузы, а именно включить в него все системообразующие предприятия из соответствующего списка Минпромторга и аграрного сектора. Это позволит обеспечить кадровую потребность компаний.