«Даже когда выгляжу как обезьяна»: Кудрявцева никогда не отказывает в фото фанатам

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Телеведущая считает, что скрывать возраст не стоит, тем более посторонних он волновать не должен.

Телеведущая, певица и актриса Лера Кудрявцева сфотографировалась со своей подписчицей, чем вызвала волну хейта в свою сторону. Поклонники блондинки не оценили ее «натуральный» внешний вид без фильтров и яркого макияжа. Звезда решила не медлить и ответила на замечания пользователей достаточно резко.

«Горжусь тем, что не отказываю в фото, даже когда выгляжу как обезьяна. Все люди, все женщины. А уж когда спишь по четыре часа в сутки — можно и хуже выглядеть. На работе делают макияж и приводят в божеский вид. Не стыдно, не стесняюсь, не бегу от возраста. И вам советую. Мне 53. ******** (Отстаньте. — Прим. ред.)», — написала Кудрявцева в Telegram-канале.

53-летняя Кудрявцева спокойно относится к осуждению и критике со стороны. Она может показать себя без подготовки и спокойно поговорить о разнице в возрасте с новым мужем Игорем Макаровым. Если захочет. Мужчина младше телеведущей на 16 лет, но это не мешает им строить семью и вместе воспитывать ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева вспомнила о последней встрече с Коробковым-Землянским.