Фиксируются изменения: что происходит с ценами на новостройки в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тенденция будет актуальна и для столицы.

В нескольких регионах РФ начали снижаться цены на квартиры в новостройках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой экспертов в сфере недвижимости — представителей агрегаторов и риелторов. Положительная тенденция была зафиксирована в октябре.

Так самое сильное снижение отмечается в Сочи (1,3%), самое невысокое — в Краснодаре (0,1%). Цены упали в Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и, по некоторым данным, в Москве. В частности, эксперты девелоперской компании Touch отметили в столице уменьшение стоимости жилья эконом-класса (но не бизнес-класса, где все остается пока по-прежнему).

«Хотя текущий уровень ключевой ставки рекордный, вероятнее всего, он… запустит плавное снижение цен как на первичном, так и на вторичном рынке», — отметил в разговоре директор сервиса «Яндекс. Недвижимость» Евгений Белокуров.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России до 2030 года планируют сдавать не менее 100 млн «квадратов» жилья. Таким образом, к намеченной дате каждый пятый метр в стране будет новым, а обеспеченность жильем достигнет 33 метров на человека.