Американские СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Лидеры двух стран обсуждали конфликт на Украине и его скорейшее разрешение.

Президент РФ Владимир Путин и победивший на выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом написало американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в окружении избранного президента США. По информации инсайдера, звонок состоялся еще 7 ноября.

«Они обсудили вопросы мира на европейском континент, скорое разрешение ситуации на Украине, территориальный вопрос», — пишут американские журналисты.

Отмечается, что в последнем пункте Трамп принял сторону России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков указал на непредсказуемость будущей внешней политики Дональда Трампа. Одно дело — политические лозунги в ходе президентской кампании, другое — реальные действия и планы. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что на данном этапе сигналы США к началу диалога с Россией позитивные. Предвыборная речь Трампа носила важный характер, так как он говорил о мире и отсутствии идеи нанесения стратегического поражения РФ. В этом его отличие от ныне действующей администрации.