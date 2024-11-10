«Зарабатываю честным трудом»: Маршал рассказал о своих гонорарах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Певец не согласен с законом, ограничивающим бюджет на выступления артистов.

Певец Александр Маршал уверяет, что не получает «заоблачные» гонорары за свои концерты. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru в рамках концерта в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, организованного «Русской медиагруппой».

«Я не могу сказать, что у меня гонорары „до небес“. У меня их нет. Все, что я зарабатываю — это честный труд. Когда у меня не будет полных залов, тогда я могу сказать, что я закончил», — объясняет артист.

Недавно в СМИ появилась информация, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вносит на рассмотрение законопроект, которым предлагается запретить тратить из государственных и муниципальных бюджетов более одного миллиона рублей на выступления артистов.

Маршал призвал не верить в то, что подобные инициативы будут воплощены.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Маршал подал в суд на основателя «Парка Горького» Стаса Намина. Все началось еще осенью 2023 года. Экс-участники группы «Парк Горького» солист Александр Маршал и гитарист Алексей Белов объявили о воссоединении коллектива. К радости фанатов, анонсировали тур по стране. Пообещали старые хиты и новые песни. Однако возникла неувязка. Группа Стаса Намина под названием «Парк Горького» вообще-то уже год как гастролировала, правда, без Маршала и Белова.