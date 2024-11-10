Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ на краснолиманском направлении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Telegram/Пушилин Д.В./@pushilindenis; 5-tv.ru

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Российские войска активно занимают укрепрайоны противника.

Российские войска активно продвигаются на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), освобождая территории от украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Мы держим в центре внимания краснолиманское направление, потому что для нас важно, как развиваются события. Ребята продвигаются, освобождается территория», — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

По словам Пушилина, российские войска активно занимают укрепрайоны противника.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Волченка в ДНР. Также они отразили десять контратак противника, ликвидировав, при этом, до 460 боевиков и более десятка единиц техники, в том числе танк и бронетранспортер американского производства М113.

Кроме того, защитникам Донбасса удалось уничтожить цех по производству беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освобождают в зоне СВО по 15-20 квадратных километров в сутки.