Итальянский журналист Андреа Лучиди попросил российский паспорт

Фото: Telegram/International Reporters_it

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Освещающий события в Донбассе репортер подвергся преследованиям на родине.

Итальянский журналист International Reporters Андреа Лучиди попросил предоставить ему российское гражданство Репортер, освещающий боевые действия на Украине, пояснил, что подвергся преследованиям у себя на родине.

Просьбу Лучиди адресовал напрямую российскому президенту Владимиру Путину, рассчитывая таким образом ускорить процесс получения паспорта РФ.

В Telegram-канале International Reporters отмечается, что Лучиди получал угрозы из-за его работы в России. Кроме того, в его отношении могут ввести европейские санкции.

На днях российский паспорт получил первый политический беженец из США Джон Роблес, переехавший в Россию в 1996 году. Индеец по происхождению, он долгое время преподавал здесь английский язык, а потом стал работать журналистом-международником.

После начала СВО Роблес начал помогать в доставке гуманитарных грузов на передовую и в приграничные территории. В октябре Владимир Путин подписал указ о предоставлении ему российского гражданства.

Ранее 5-tv.ru рассказал о семье, переехавшей из Финляндии в Псков из-за русофобии.