ВСУ атаковали Россию 84 беспилотниками дальнего действия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Только в Московской области уничтожено и подавлено 34 дрона.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в общей сложности применили 84 беспилотника дальнего действия, по которым в штатном режиме отработала ПВО. Все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Московской области уничтожено и подавлено 34 дрона. В результате падения их обломков произошло возгорание четырех домов, пострадали пять человек.

Отмечается, что главной целью атаки со стороны Украины было нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что беспилотник ВСУ дважды атаковал многоквартирный дом в белгородском Шебекино.