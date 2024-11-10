«Сбежала от отца»: дочь Башарова раскрыла семейную тайну

Фото: www.globallookpress.com/Alexey Belkin

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Наследница актера уверена, что он не избавился от пристрастия к алкоголю.

Дочь актера Марата Башарова Амели рассказала, что ее отец продолжает употреблять алкоголь. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Я сейчас сбежала из дома от бухого бати к другу в снегопад», — рассказала девушка своим подписчикам.

Общаться с отцом в таком состоянии, отметила Амели, сложно.

«Я спала 15 часов. Мне снилось, как бабушка готовила покушать. Проснулась и ко мне начал *********** (докапываться. — Прим. ред.) бухой отец», — разоткровенничалась наследница актера.

В эфире одной программы на федеральном канале Марат Башаров утверждал, что это все недостоверная информация, и вообще, аккаунт ведет не его дочь. Тогда артисту рассказали, что его дочь Амели собирается лететь к избраннику в Лондон. Такое заявление привело Башарова в шок. Как оказалось позднее, он сам не читает ее соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марат Башаров публично уличил брата во лжи. Вялит Билялетдинов утверждает: артист не приезжал на похороны отца в 2021 году и до сих пор не «навестил» его.