Глава МВД наградил сотрудников полиции, спасших людей ценой своей жизни

Фото: © РИА Новости/Александр Астафьев

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В 2024 году 659 человек были удостоены награды.

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Владимир Колокольцев в честь Дня сотрудника органов внутренних дел наградил полицейских, спасших людей, не смотря на опасность для жизни.

Сегодня на территории Российской Федерации отмечается профессиональный праздник представителей правопорядка. В это знаменательное событие состоялось вручение наград за профессионализм и отвагу полицейским, которые успели их проявить.

«Сегодня мы чествуем коллег, достойных того, чтобы о них узнала вся страна. Тех, кто своими мужественными поступками в очередной раз доказал: быть полицейским — это призвание», — процитировали слова Владимира Колокольцева на сайте ведомства.

В текущем году 659 сотрудников органов внутренних дел были удостоены государственных наград за их безупречную службу и раскрытие резонансных дел, что подчеркивает высокий профессионализм и преданность делу этих людей. Кроме того, почти 15 тысяч сотрудников получили ведомственные медали, отмечающие их вклад в обеспечение безопасности и правопорядка в стране. Эти награды служат свидетельством не только личных достижений, но и общей работы коллектива, стремящегося к поддержанию порядка и защиты граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезды поздравили сотрудников МВД с их профессиональным праздником.