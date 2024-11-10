«Будем устраивать теракт»: СК устанавливает личности девушек, поглумившихся над трагедией в «Крокусе»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло в марте и унесло жизни 145 человек.

Две девушки поглумились над терактом подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Их видео с неосторожным высказыванием распространилось в Сети. Роликом заинтересовались сотрудники ГСУ Следственного комитета (СК) по Подмосковью, сообщил источник 5-tv.ru.

«Мы приехали в „Крокус Сити Холл“. Сейчас будем устраивать теракт», — сказала одна из девушек на видео.

Прибыли девушки из Владимирской области. После таких слов следователи организовали проверку. Сейчас они устанавливают личности авторов абсурдного видео.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Боевики с автоматами в руках открыли по людям еще до начала концерта группы «Пикник». Они расстреливали людей в упор, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел. По последним данным, погибли 145 человек, пострадали — 551.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты личности продававших оружие для теракта в «Крокусе» баталхаджинцев*. Двое из них скрываются в Турции и на Украине.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России