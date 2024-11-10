В ЕМГ выразили соболезнования в связи со смертью Антона Коробкова-Землянского

Фото: Instagram*/korobkov

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Пресс-секретарь автора и исполнителя SНАМАN скончался на 41-м году жизни.

«Европейская медиагруппа» выразила соболезнования родным и близким ушедшего из жизни журналиста Антона Коробкова-Землянского, который был пресс-секретарем заслуженного артиста РФ SHAMAN. Источник 5-tv.ru сообщил, что предварительной причиной смерти мужчины стали проблемы с сердцем.

Директор по коммуникациям ЕМГ Антон Коробков-Землянский умер в Москве, ему было всего 40 лет. Известно, что вчера вечером мужчине стало плохо в его квартире на проспекте Мира. Жена вызвала бригаду медиков, однако спасти его не удалось.

Журналист посвятил жизнь работе в медиа. В 2019 году он стал руководителем пресс-службы ЕМГ, а в январе 2024 года он был назначен директором по коммуникациям «Европейской медиагруппы». Кроме того, с 2022-го он отвечал за связи с общественностью артиста SHAMAN, а ранее был пресс-атташе Филиппа Киркорова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что супермодель Джорджина Купер умерла во время медового месяца.

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