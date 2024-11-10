Массированная атака ВСУ: 70 дронов сбито над российскими регионами

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Российские войска ПВО без устали отражали нападение украинских боевиков.

Регионы России утром 10 ноября подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) без устали уничтожали вражеские дроны на протяжении трех часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 7.00 до 10.00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Вражеские дроны были сбиты над шестью российскими регионами: Московской, Тульской, Калужской, Белгородской, Курской и Орловской областями.

Атака на Москву

Около 8:40 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первой атаке беспилотников ВСУ. По его словам, силы ПВО уничтожили два дрона на подлете к столице. Отражена атака была в Раменском городском округе.

Однако на этом противник не остановился и продолжил предпринимать попытки атаковать Московский регион. В результате за утро было сбито более 30 дронов, летевших на столицу. Уничтожались беспилотники в Раменском, Домодедово и Коломне. В первых двух населенных пунктах вводилась опасность БПЛА, но к настоящему времени ее отменили.

Пострадавшие и разрушения

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале заявил, что из-за падения БПЛА в Раменском загорелись два дома в поселке Становое. Вместе с тем пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в реанимацию с ожогами лица, шеи и рук. По словам главы региона, она находится в состоянии средней тяжести. На месте работают оперативные службы.

В связи с вражеской атакой Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы. К настоящему моменту ограничения сняты. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале, они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Пока аэропорты работали с ограничениями, на запасные аэродромы «ушли» 36 воздушных судов.

Кроме того, в сети появились сообщения о том, что самолет, летевший из Бухары в Москву, якобы чуть не столкнулся с дронами ВСУ. Воздушное судно в итоге увернулось от беспилотников и приземлилось в Шереметьево.

Однако пресс-служба «Аэрофлота» в беседе с 5-tv.ru опровергла данную информацию. Указывается, что командир самолета не докладывал об обнаружении неопознанных летательных аппаратов и не видел их как визуально, так и на радаре. Борт приземлился штатно в аэропорту.

Атака на Брянскую область

Стоит отметить, что регион подвергался нападению беспилотников ночью. Тогда удалось уничтожить 17 дронов, писали в МО. В результате в Брянске произошло возгорание нежилых строений, о чем сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Утром атака продолжилась. По данным военного ведомства, за три часа были сбиты 14 украинских дронов. При этом Богомаз не уточнил, есть ли какие-то последствия.

Атака на Орловскую область

Средства ПВО уничтожили семь вражеских БПЛА над регионом. Однако в дальнейшем количество росло и в результате достигло десяти, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. По его словам, пострадавших и повреждений нет.

Атака на Калужскую область

Семь украинских дронов сбили силы ПВО утром над этим регионом. Губернатор Владислав Шапша сообщил в Telegram-канале, что обломки БПЛА обнаружены в Козельском и Кировском районах. На месте работают оперативные группы. В результате происшествия никто не пострадал. Однако возгорание случилось на территории гаражного кооператива в городе Сосенский Козельского района.

Атака на Курскую область

Как передает Минобороны, над регионом были уничтожены шесть вражеских беспилотников. При этом курский губернатор Алексей Смирнов в соцсетях не уточнил, есть ли какие-то последствия этого нападения ВСУ.

Атака на Тульскую область

Согласно данным Минобороны, над регионом силы ПВО сбили два украинских беспилотника. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале подчеркнул, что, предварительно, повреждений и пострадавших в результате атаки нет. Ситуацию контролируют местные власти.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне, 9 ноября силы ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над территорией РФ.