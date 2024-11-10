«Осталось 38 дней»: сын Трампа пошутил, что Зеленский скоро потеряет карманные деньги

Фото: Reuters/Yves Herman

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Как киевский режим будет получать финансы при новом руководстве в Белом доме?

Президент* Украины Владимир Зеленский скоро потеряет свои карманные деньги, которые он получает от Соединенных Штатов. Об этом заявил сын новоизбранного президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший.

«У вас осталось 38 дней до того, как вы потеряете свои карманные деньги», — написал он на странице в соцсети.

Вместе с тем он опубликовал картинку. На ней изображены Трамп-старший и Зеленский, на которого падают долларовые банкноты.

Прежде старший советник Трампа Брайан Ланза призвал Зеленского осознать судьбу Крыма. По его словам, Киев может не рассчитывать на помощь США в боевых действиях по возвращению полуострова.

Выборы президента США

Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляла вице-президент Камала Харрис, а республиканцев— экс-президент Дональд Трамп.

На выборах Трамп получил 51%, а Харрис — 47,4%. В ходе предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояние в мире, если станет президентом. Политик обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, а также завершить украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Трамп планирует завершить конфликт на Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.