Ковальчук рассказал о наличии у России наработок для освоения Луны

Фото: © РИА Новости

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Их необходимо и дальше развивать, подчеркнул президент НИЦ «Курчатовский институт».

Россия планирует освоить Луну и дальний космос, уже имеются научные разработки. Об этом рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в беседе с РИА Новости.

«У нас и сегодня огромное количество идей, например освоение Луны и дальнего космоса», — сказал он.

Он подчеркнул, что нужно продвигаться наработки и фиксировать технологическое лидерство России, а вместе с тем выстраивать взаимовыгодные перспективные отношения на совместном опыте.

Так, Китай сейчас успешно развивает термоядерный проект. Он начинался на советской установке Токамак, поставленной в КНР в начале 2000-х годов. После этого Москва и Пекин спроектировали Токамак нового поколения — одну из лучших на сегодня установок термоядерного синтеза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета «Союз» вывела на орбиту два спутника «Ионосфера-М». Успешный пуск был совершен на космодроме «Восточный». На орбиту доставили больше полусотни аппаратов. В их числе — спутники, которые позволят наблюдать за ионосферой Земли.