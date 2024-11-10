«Правильные супы»: диетолог рассказала о полезных методах похудения

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Солянку, жирные и костные бульоны придется исключить из рациона и выбирать более здоровое «первое».

Правильный суп поможет быстро насыть организм и поспособствует похудению. О таком нестандартном способе сбросить пару лишних килограммов рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью для радио Sputnik.

«Правильными можно считать, прежде всего, овощные супы. Если такой суп теплый, он создает объем в желудке и гасит выработку гормона голода — грелина», — объяснила диетолог.

После приема такого супа организм насытится глюкозой, и мозг получит сигнал о сытости. До этого сигнала организм будет думать, что он голоден и хочет есть, даже если норма калорий уже получена. Если добавить к супу гренки или цельнозерновой хлеб, то о втором блюде и десерте можно забыть. Так как чувство сытости будет продлено.

Стоит запомнить, что помимо полезных супов есть и неполезные, которые будут провоцировать набор веса и качественно утолять голод. Оказывается, высококалорийные супы только стимулируют аппетит.

«Различные солянки, супы на жирных бульонах, на костях будут приводить к набору лишнего веса, поскольку и сами по себе являются калорийными, плюс туда добавляют соль, которая задерживает жидкость в организме, замедляет метаболические процессы, пищеварение», — рассказывает эксперт.

Также Соломатина советует отказаться от соли в неправильных супах. Она пагубно влияет на организм худеющего, так как задерживает выход жидкостей.

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