Топ-менеджера РЖД обвинили в получении взятки в особо крупном размере

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Предварительное следствие по делу продлено до 9 декабря 2024 года.

Юрия Каменева, заместителя главы административно-организационного аппарата РЖД, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении Каменева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В настоящий момент ему предъявлено обвинение, а предварительное следствие по делу продлено до 9 декабря этого года», — сообщают правоохранители.

Мужчина будет находиться в СИЗО, так как суд апелляционной инстанции отказал в прошении отправить Каменева под домашний арест. Учитывая его должность и тяжесть преступления, то за получение взятки ему грозит внушительный тюремный срок. В квартирах топ-менеджера был проведен обыск. Свою вину он не признал.

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