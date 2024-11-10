В Германии отметили годовщину падения Берлинской стены

Фото, видео: Zuma\TASS/ТАСС; 5-tv.ru

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Сейчас, спустя 35 лет, можно с уверенностью сказать, что это было не объединение страны — просто одна зона поглотила другую.

Германия в эти дни отмечает падение Берлинской стены, то есть объединения страны, в состоянии серьезного политического раскола. Причем мигранты одна из причин этого раскола. Но все гораздо серьезнее.

Кадры от 9 ноября 1989 года, как толпы восточных и западных немцев обнимаются и в едином порыве крушат символ противостояния Востока и Запада, крушат рубеж двух систем (социалистической и капиталистической) — это часть мировой истории.

Причем идеологически проломили стену те же, кто ее и строил — восточные немцы. Хоть и по ошибке. 9 ноября власти ГДР объявили о новых правилах посещения ФРГ и Западного Берлина, который контролировали тогда французы, британцы и американцы.

На самом деле, решение вступало в силу утром и лишь упрощало получение визы. Но все услышали «немедленно» и тысячи человек устремились к стене, причем с обеих ее сторон. Пограничников, державших периметр 28 лет, ни о чем не предупредили, они пытались сначала остановить толпу уговорами и водометами, но это было бесполезно, им пришлось открыть ворота. Мощный комплекс защитных сооружений опоясывал Западный Берлин. 155 километров бетона, через каждые 200 метров вышки. Колючая проволока, контрольная полоса. И все это в одночасье оказалось ненужным.

Сейчас, спустя 35 лет, можно с уверенностью сказать, что это не было объединением, это было поглощением. ГДР стала жить по Конституции ФРГ. Со всеми плюсами и минусами.

Нам это знакомо, когда из социализма мы с головой окунулись в капитализм. Не удивительно, что сейчас в бывшей ГДР распространена «остальгия», от слова «ост» — восток. По прежним временам и к власти — на последних выборах пришли евроскептики из «Альтернативы для Германии». Да, стена 35 лет назад пала, но ее призрак до сих пор бродит по Европе.