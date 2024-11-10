По 15-20 квадратных километров в сутки российские войска освобождают в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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ВС РФ уверенно наступают по всей линии фронта.

Президент России Владимир Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО.

«Сейчас на некоторых направлениях, на Купянском направлении, не знаю, говорили это военные или нет пока, там два очага блокирования. В одном очаге практически окружение: войска украинские прижаты к водохранилищу, около десяти тысяч группировка заблокирована. В другом, под Купянском, около пяти тысяч в окружении уже находятся. И пытаются навести понтонные переправы для того, чтобы хотя бы частично эвакуироваться. Но наша артиллерия их мгновенно уничтожает», — сказал Владимир Путин.

Кураховское направление

Российские войска наступают во всей линии СВО, освобождая по 15-20 квадратных километров в сутки. За минувшую неделю под наш контроль перешло шесть населенных пунктов. Один — в Харьковской области. Там, под Купянском, наши войска прижимают подразделения ВСУ к Оскольскому водохранилищу.

Но основные бои идут на юге Донбасса в районе Курахово. Это крупный поселок, сильно укрепленный и тоже на берегу искусственного озера. Его штурмуют сразу с трех сторон три группы войск — одна идет четко с востока вдоль по дороге, а две другие обходят с севера и юга по полям.

Цель — перерезать единственную трассу снабжения со стороны Запорожья. Больше шансов сделать это есть у частей, наступающих с севера. Репортаж с этого участка фронта — корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Продвижение российской армии на кураховском направлении до двух километров в день. Сначала наши отвоевывают село Волченка. Следом освобождают Ильинку и Степановку, водружая знамена на крышах домов. Параллельно приходят кадры поражения противника в освобожденной Ясной Поляне.

Курахово — в полукотле. Пути снабжения гарнизона ВСУ начинают брать под контроль. А выходящих малыми группами украинских солдат уничтожают с дронов.

Направление Часов Яра не столь продуктивно в плане продвижения, но наши войска продолжают улучшать позиции на флангах. В небе работает авиация, а на земле готовится к работе РСЗО «Ураган». Хотя командир взвода уверяет нас, что он всегда готов.

«Калибр данной боевой машины 220 мм. Шестнадцать направляющих. Вы представляете, если шестнадцать реактивных снарядов упадет в одну точку?» — объясняет командир взвода РСЗО «Ураган» южной группировки войск ВС РФ, позывной «Пионер».

«Ураган» — это огненный шторм на позициях врага. Одно из лучших орудий, которое за минимальное время может положить максимальное количество снарядов в определенный квадрат.

Ракеты пробивают бетон, сметают «опорники», гаражи с техникой ВСУ. Выкуривая противника из многоэтажных кварталов Часов Яра, артиллеристы-реактивщики помогают нашей пехоте.

«Нам, примерно, хватает минут пять: развернуться, навестись. Ну, и по команде отстреливаем», — рассказывает боец южной группировки войск ВС РФ, позывной «Якут».

Осенняя распутица лишь незначительно замедлила продвижение наших войск на всех направлениях фронта. Но Кураховское стоит особняком. Эксперты склоняются, что освобождение города вопрос нескольких дней.

За стол переговоров?

Один из лозунгов, с которым пришел к победе Трамп, что он остановит все конфликты, в том числе на Украине. Но он ни разу не сказал, а как он собирается это сделать.

Газета The Wall Street Journal опросила людей из окружения Трампа и выяснила такой план: все заморозить по линии фронта, вдоль линии разграничения создать демилитаризованную зону (прям на всю тысячу с лишним километров) и расставить миротворческие силы.

Украина, при этом, не признает потерю территорий, но и ей на 20 лет закроют вход в Альянс. При этом, продолжат снабжать оружием.

Самое любопытное, что и действующая администрация Белого дома вдруг резко захотела усадить всех за стол переговоров по Украине. Скорее, чтобы утереть нос Трампу и позволить Байдену уйти красиво — миротворцем.

Россия никогда возможность диалога с Киевом не отрицала, но четко обозначала свои позиции: вот есть стамбульские соглашения (они должны быть основой), новые регионы не обсуждаются и, ключевое условие, Украина должна быть нейтральной, внеблоковой страной.

«Если нейтралитета не будет, то трудно себе представить наличие каких-то добрососедских отношений между Россией и Украиной. Почему? Потому что это значит, что Украина будет постоянно использоваться в качестве инструмента в чужих руках и во вред интересам Российской Федерации. Таким образом, базовых условий для нормализации отношений создано не будет, и ситуация будет развиваться по непредсказуемому сценарию. Нам бы очень хотелось этого избежать. Напротив, мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования, и чтобы Украина в конце концов стала независимым, суверенным государством, а не была инструментом в руках третьих стран и не использовалась бы в их интересах», — подчеркнул Владимир Путин.

Донецкое направление

Собственно, все это уже было прописано в декларации о суверенитете Украины, как нейтрального государства, которое не принимает участие в военных блоках.

Но в 2019 году в Конституции Украины была прописана другая формулировка про стратегический курс на вступление в Европейский союз и НАТО. Но эти статьи противоречат друг другу. Тут либо Конституция ложная, либо декларация о суверенитете отменяется. А значит и сам суверенитет тоже под большим вопросом.

Показательный момент произошел на неделе. Американская корпорация Google обновила свои карты, в том числе территории Украины и раскрыла полевые укрепления, военные сооружения и даже позиции ПВО, в том числе установок Patriot. В общем, конфуз.

Но самое интересное не это, а то, что Киев четыре дня добивался, чтобы Google стер дислокацию военных объектов. Четыре дня упрашивали.

За неделю Вооруженными Силами Российской Федерации было нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, военным складам и аэродромам. Окей, Google, спасибо!

Так Украина быстрее станет по настоящему нейтральной страной. Репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Взрывы гремят каждую минуту. Причем, как на земле, так и в воздухе.

В окрестностях Донецка ведется отчаянная борьба за трассы, ведущие в Западном и Северо-Западном направлениях. Многие из них уже давно под контролем наших войск, но враг не оставляет попыток закидать их снарядами и дронами. 32 километра в длину занимает эта зона повышенного внимания от столицы Донбасса до Селидово. Мы отправляемся посмотреть, как идет движение по этой дороге.

Пытаюсь наблюдать за дорогой, но вся картинка перед моими глазами буквально скачет, потому что едем мы очень быстро. Все из-за того, что сейчас на этой дороге работают FPV-дроны.

Каждый метр трассы — под присмотром дронов своих и чужих. На обочинах — следы жестоких боев.

Задача военных — сделать так, чтобы снабжение наступающих войск шло без перебоев, и ради этого дороги сейчас берегут как зеницу ока.

«По ночам любит работать „Баба яга“. Это ее время. Вот в это время она пытается эту дорогу контролировать, закидывать различными неприятными сюрпризами. Прям подлетает, скидывает и улетает», — рассказывает Денис Розенко, командир инженерно-штурмовой роты, капитан ВС РФ.

«Баба яга» — огромный сельскохозяйственный дрон, превращенный в смертельное оружие, теперь работает не только бомбардировщиком. Его научили разбрасывать противотанковые и противопехотные мины на путях снабжения. Новинка появилась как у наших военных, так и у ВСУ. И вот теперь каждый день приходится или сбивать эти беспилотники, или уничтожать мины, которые они оставили.

Российская армия в последние недели большими клиньями устремилась в обход городов Курахово и Покровск. Брать их в лоб, видимо, пока еще не время. Куда выгоднее блокировать и перерезать пути снабжения. С Курахово — это почти получилось. Telegram-каналы противника бьют тревогу, дорога на небольшой город уже под плотным контролем российских дронов и артиллерии. И тут, главное, не сбавлять обороты, говорят военные. Гаубицы группировки «Центр» работают по противнику практически ежеминутно.

«Мы движемся вперед достаточно быстро. Мы перекрываем точки пересечения дорог либо проезды в укреплениях. И как только идет наблюдение транспорта приближающегося противника, мы сразу открываем огонь на поражение», — объясняет Александр Ерофеев, командир батареи гаубиц, капитан ВС РФ

Вот съемки с разведывательных беспилотников, на них очень хорошо видно, как живется врагу под Курахово. Едва высунулся из укрытия, тебя сразу настигли. Ну, а на нашей стороне обстановка хоть и серьезная, но далеко не паническая. Дрон-детекторы в наших руках звенят не переставая.

«Противник делает различные уловки, и может просто сидеть, второй дрон может за ним наблюдать и при необходимости поднимают тот, который сидит», — говорит Алексей Антонов, офицер группировки войск «Центр».

Дроны на небе, дроны в засаде, дроны за каждым кустом. Так теперь живут западные пригороды Донецка. Военные надеются, что это ненадолго. Потому что продвижение на фронте идет нарастающим темпом.